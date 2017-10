Entidades classistas dos municípios de Concórdia e de Seara devem se reunir nos próximos dias para alinhavar uma Audiência com o governador Raimundo Colombo, visando discutir a revitalização da SC 283. A ideia de formar essa força-tarefa se deu após a reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional de Seara, nesta semana, em que o projeto de revitalização da rodovia, entre Concórdia e Chapecó, foi apresentado.



Conforme já informado pela Rádio Aliança, o presidente do Deinfra Wanderley Agostini, disse que não há uma previsão para o início dos trabalhos, embora o projeto já esteja pronto. O impasse é em relação aos quatro lotes de revitalização da rodovia que vai de Concórdia a Chapecó, passando por Seara.



A presidente da Associação Comercial e Industrial de Concórdia, Acic, Maria Luiza Lasarin, destaca que essa articulação entre as entidades se deu após a última reunião do CDR de Seara. "Ao final, nós consensamos com o prefeito de Seara, Kiko Canalle, com as ADRs de Concórdia e Seara, com as entidades dos dois municípios e demais entidades dos dois municípios e de outras cidades e vamos elencar quais são os trechos prioritários entre Concórdia e Seara para receber as melhorias", diz Maria Luisa.

A SC 283 vai de Concórdia a Itapiranga. Os trechos que estão sendo revitalizados vão de Águas de Chapecó a Planalto Alegre e de Planalto Alegre a Chapecó.