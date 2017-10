O advogado searaense Venâncio Antônio Lonczynski é considerado foragido da Justiça. Em primeira instância ele foi condenado ao cumprimento de sete anos de cadeia pela prática de receptação simples, adulteração de veículos e uso de documento falso, crimes praticados em 2004 e 2007, quando atuava com compra e venda de veículos.



O Ministério Público recorreu da decisão e a pena foi majorada, passando para nove anos em regime fechado. O TJSC não acatou os recursos do acusado, sendo que apenas reconheceu a prescrição do delito de uso de documento falso. Nessa semana foi expedido o mandado de prisão do advogado.



Conforme a Polícia Civil, foi oportunizada sua apresentação. Como Venâncio Lonczynski não se apresentou e nem foi localizado pela polícia, é considerado foragido. O delegado Thiago de Oliveira destaca que a Polícia Civil recebeu mandado para cumprimento da prisão e está realizando buscas. A Polícia Federal também foi comunicada.



(Fonjte: Belos FM)