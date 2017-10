No período de sete dias a Petrobras anunciou seis aumentos de preços

O preço dos combustíveis poderá ter novo reajuste nos próximos dias. Ontem, a Petrobras anunciou mais um aumento de 2,8% para o diesel e 0,6% para a gasolina. O coordenador dos núcleos dos postos de combustíveis de Concórdia, Armi Parisenti, comenta que os empresários estão trabalhando com defasagem de quase R$ 0,10 a cada litro de combustível vendido.

Segundo o empresário, no período de 19 a 26 de outubro foram registrados seis reajustes. Antes disso, eram intercalados aumentos e reduções de preços. “Agora, no diesel estamos com uma defasagem de R$ 0,09 e na gasolina R$ 0,07”, detalha. Nesses números ainda não está calculado o aumento de ontem.

Na opinião de Parisenti, quando a defasagem chegar a R$ 0,10 vai ser difícil evitar que haja um aumento no preço aplicado nas bombas. “Cada companhia tem liberdade para definir a política de preços, mas quando chegar aos R$ 0,10 será um gatilho para o reajuste. O revendedor não consegue mais absorver e vai ter que repassar ao consumidor”.

Parisenti comenta que desde que a Petrobras mudou o cálculo para definir os preços dos combustíveis há mudanças praticamente todos os dias. Ele explica que o preço final é definido com base na cotação do barril e na taxa de câmbio. Em Concórdia o preço da gasolina varia de R$ 3,87 a R$ 4,09.