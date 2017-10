A noite de ontem (25) foi dedicada a iniciação científica com a realização da 11ª Jornada de Iniciação Científica - JINC, nas dependências da Universidade do Contestado - Campus Concórdia. A JINC é um evento promovido pela Embrapa Suínos e Aves e pela UnC com o apoio do Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia. O principal objetivo do evento é incentivar a divulgação do conhecimento científico gerado pelos alunos de iniciação científica nas instituições de ensino e pesquisa. A JINC está inserida na programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e este ano tem como tema “A matemática está em tudo”.





Na abertura do evento estiveram presentes a reitora da UnC, Solange Sprandel da Silva, o pró-reitor de ensino Gabriel Bampi, a diretora do Campus Concórdia Cristiane Zucchi, o chefe de P&D da Embrapa Suínos e Aves Airton Kunz e a professora Solange Zotti, representando o IFC - Campus Concórdia. A reitora Solange Sprandel enalteceu a realização do evento, enfatizando que é na universidade que se inicia a caminhada para o desenvolvimento de soluções importantes para a sociedade. Ela também destacou a parceria da Embrapa e do IFC para que eventos deste porte ocorram.





O chefe de P&D da Unidade, Airton Kunz, que é o coordenador e idealizador da JINC, falou sobre a importância da iniciação científica para o desenvolvimento do país. "A ciência e a tecnologia são motores essenciais para a reconstrução do nosso país. É por meio da pesquisa que temos a capacidade de regenerar e oportunizar avanços significativos para a sociedade". Airton também lembrou aos estudantes que eventos como a JINC devem ser aproveitados como uma oportunidade de mostrar e experimentar suas pesquisas. "Aproveitem a noite de hoje, onde vocês são os protagonistas", finalizou.





Logo após o pronunciamento das autoridades, ocorreu a palestra "A matemática está em tudo", com o professor Greyson Alberto Rech, do Instituto Federal de Santa Catarina. Na sequência, iniciaram a apresentação dos trabalhos em pôster e a comunicação oral. Da Unidade estavam presentes como moderadores nas salas com apresentação oral os pesquisadores Gerson Scheuermann e José Pandolfi.





Premiação - A abertura da JINC também foi momento de destacar os melhores trabalhos em cada área do conhecimento. Os trabalhos que receberam certificados foram:





Ciências Exatas e da Terra:

“Uso de jogos online na educação matemática”, de autoria de Daiane Busatto, Emanuele Schmidt Flores, Gabriele Trevisol, Greice Kellen Morche e Deise Reisdoefer





Ciências Agrárias:

“Parasitas gastrintestinais detectados em animais internados no hospital veterinário da Universidade do Contestado”, de autoria de Juliano Biolchi e Daniela Pedrassani





Ciências Biológicas e Engenharia:

“Expressão do gene PTHLH em frangos de corte normais e afetados pela necrose da cabeça do fêmur”, de autoria de Igor Ricardo Savoldi, Bruna Petry, Kamilla Bleil do Carmo, Adriana M. Guaratini Ibelli, Jane de Oliveira Peixoto e Mônica Corrêa Ledur





Ciências Sociais Aplicadas:

"O abandono afetivo parental sob a perspectiva de uma hermenêutica inclusiva”, de autoria de Luana Cristina Fiametti e Eduardo Nolla





Ciências da Saúde:

“Circunferência abdominal de estudantes de 11 a 14 anos de idade de uma escola pública de Caçador-SC”, de autoria de Marcos A. dos Reis e Mauro R. dos Reis





Ciências Humanas:

“Matemática Itinerante: Proposições de iniciação matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental”, de autoria de Mariane de Lima Bissolotti, Gabriele Trevisol, Flaviane Predebon, Rosane Cavasin e Daniele Martini

(Fonte: Monalisa Leal Pereira/Ascom/Embrapa)