Um caminhão com placas de Concórdia se envolveu em um acidente com morte no fim da tarde desta quinta-feira, dia 26. O fato foi registrado na SC 480, em São Lourenço do Oeste. Foi uma colisão entre caminhão e moto, sendo que o condutir da moto, identificado como Marcelo Nunes Alves, de 18 anos, não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu no local. O motorista nada sofreu.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o rapaz da moto teria invadido a pista contrária e provocado o impacto e sendo arrastado pelo caminhão.