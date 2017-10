Um motociclista ficou gravemente ferido em uma das pernas após se envolver em acidente de trânsito na BR 153, em Irani. O fato foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia 26, no KM 63 da rodovia. Foi uma colisão entre motocicleta e carro.



O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Conforme informações da guarnição, a vítima foi projetada para fora da pista, com o impacto. Ela estava consciente, porém com lasceração na perna esquerda, suspeita de fratura no braço esquerdo e um corte na cabeça. A vítima foi encaminhada para o Pronto Atendimento Médico de Irani e em seguida para o Hospital São Francisco, de Concórdia.