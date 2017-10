Veículo tinha registro de roubo. Motorista abandonou o veículo na BR 282, nas proximidades do trevo de acesso a Jaborá.

PRF captura motorista de van carregada com cigarros contrabandeados

Por volta das 14 horas de hoje, na BR 282 em Catanduvas, policiais rodoviários federais apreenderam cerca de 75 mil maços de cigarros provenientes do Paraguai.

O condutor de um furgão Renault/Master não obedeceu ordem de parada no km 418 da rodovia e fugiu em alta velocidade, abandonando o veículo após adentrar em uma rodovia secundária. Com apoio da Polícia Militar de Jaborá/SC, o motorista foi localizado escondido na vegetação e detido.

No interior do furgão, havia cerca de 150 caixas de cigarros contrabandeados. O veículo tinha registro de furto/roubo em Farroupilha/RS, mas estava circulando clonado, com placas de outro Renault/Master de mesmas características, emplacado em Bento Gonçalves/RS.

O condutor de 26 anos, natural do Paraná, disse que buscou a carga em Cascavel/PR e a entregaria na região do meio-oeste catarinense. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Joaçaba, onde vai responder por receptação, uso de documento falso, contrabando e adulteração de sinal de veículo automotor.

(Fonte: Nucom/PRF)