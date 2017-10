A Delegacia da Receita Federal de Joaçaba promove no mês de novembro Leilão Eletrônico de veículos apreendidos. Serão 41 lotes, abrangendo 70 veículos de diversas marcas e modelos, entre os quais: automóveis, caminhões, ônibus e caminhonetes. Os veículos estarão expostos no pátio do depósito de mercadorias apreendidas da Receita Federal, localizado às margens da BR-282, no período de 13 a 14 de novembro, das 09h às 11h30min e das 14h às 16h30min.

O Leilão é aberto a qualquer pessoa física ou jurídica que possua certificado digital. O período de recepção das propostas será de 01 de novembro a 17 de novembro. No dia 20, ocorre a sessão pública de classificação das propostas e neste mesmo dia, a partir das 14h, a sessão pública para lances.

Os valores iniciais dos lotes variam entre R$ 500,00 e R$ 15.000,00. O teor completo do edital, inclusive a identificação de cada lote, foto do veículo e o preço de arrematação inicial, podem ser obtidos no site www.receita.fazenda.gov.br, opção de atendimento "Leilão Eletrônico". Demais informações na Delegacia da Receita Federal em Joaçaba. Fone: 49-3551.5600.

(Fonte: Caco da Rosa)