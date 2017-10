O Sicredi Norte RS/SC oficializou, na manhã desta quinta-feira, dia 26, o repasse de mais de R$ 40 mil para 19 empresas de Concórdia. O valor é destinado a entidades que prestam serviço social e que necessitam de recursos para investimentos e melhorias. A “entrega” simbólica dos valores foi feita no Salão Nobre da SER Sadia.

Só neste ano a Cooperativa repassou quase R$ 1 milhão, entre as 38 agências da Sicredi Norte RS/SC. “São os resultados da Cooperativa e que seriam divididas entre os associados, mas eles, em uma atitude muito bonita, aprovaram a destinação às entidades, ou seja, entendem que estão contribuindo com a própria comunidade”, explica o presidente do Sicredi, Adelar José Parmegiani. “Ficamos muito orgulhosos deste projeto que ajuda essas entidades em momentos que necessitam. Aqui em Concórdia hoje, são mais de R$ 40 mil repassados e ano que vem o valor será maior, pois isso varia de acordo com o número de associados de cada local e nossa projeção para Concórdia está crescendo”, adiante ele.

As entidades que desejam receber recursos através do programa de ação social, devem ser públicas e precisam apresentar projetos que mostrem a necessidade do investimento. Reformas, ampliações e melhorias que vão contribuir para a comunidade, são os que podem ser aprovados. “Primeiro a destinação de recursos é aprovada nas Assembleias, que acontecem no dia 30 de abril. Depois a gente abre um prazo de 60 dias para que as entidades cadastrem os projetos. A gente recebe os pedidos, o conselho administrativo avalia se o objetivo é realmente social e aí e faz a destinação dos recursos”, detalha Parmegiani.

Confira a lista de entidades beneficiadas: