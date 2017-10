Fato foi registrado na Doutor Maruri, no centro da cidade.

Loja arrombada e furtada no começo desta madrugada

Uma loja foi arrombada e furtada no começo desta madrugada, em Concórdia. O fato foi registrado na rua Doutor Maruri. A Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência. No local, a proprietária informou que a fechadura da porta principal do estabelecimento estava quebrada e foram levadas aproximadamente 30 peças de roupas, sendo 20 calças e 10 bermudas, todas masculinas.



A empresária relata que o alarme disparou e que foi até o local e se deparou com o arrombamento. A PM fez buscas nas imediações, mas não localizou nada.