A Justiça da Comarca de Concórdia condenou David Tesser Neto, motorista do veículo envolvido em acidente com morte na Senador Attilio Fontana, a pena de dois anos, dois meses e 20 dias de detenção, em regime inicialmente aberto, mais a perda da Carteira Nacional de Habilitação pelo prazo de dois meses e sete dias. A pena privativa foi substituída por prestação pecuniária de 50 salários mínimos vigentes ao tempo do pagamento e por prestação de serviços à comunidade. A sentença da juíza Thays Backes Arruda foi publicada na quarta-feira, dia 25.



David Tesser Neto dirigia um veículo Audi, que se envolveu em colisão contra uma motocicleta, que era conduzida por Tainá Bavaresco, à época com 20 anos. A motociclista chegou a ser socorrida com vida, mas morreu dois dias depois no Hospital São Francisco.



Na sentença, a juíza afirmou que "a causa do acidente foi a invasão da pista contrária pelo acusado, a qual ocorreu por falta de cautela na condução do veículo ao transitar por um trecho de intenso movimento e com sinalização precária na época do fato. Esta situação caracteriza a imprudência".



Conforme publicado pela Rádio Aliança na época dos fatos, o acidente aconteceu no começo da noite do dia 29 de julho de 2016, na Senador Attilio Fontana, em Concórdia. David Tesser Neto seguia em direção ao centro da cidade e Tainá Bavaresco vinha no sentido contrário quando houve o choque. A vítima chegou a ser socorrida com vida e encaminhada insconsciente para o Hospital São Francisco, onde veio a falecer no dia 31 desse mesmo mês.