A paz nas relações familiares. Este é o tema do Movimento Você e a Paz (MVP) para o trabalho em escolas de Concórdia neste ano. As atividades, que iniciaram no último mês de setembro, envolvem alunos, pais e professores com dinâmicas que tratam do relacionamento familiar e na escola, abordando a importância da fraternidade, do amor e da convivência pacífica dentro e fora da sala de aula. Crianças e jovens são levados à reflexão sobre o tema, por meio da atuação de trabalhadores do Movimento.

Ao todo, sete instituições de ensino se inscreveram para participar da iniciativa: os Grupos Escolares Municipais Nova Brasília, Petrópolis e Maria Petróli, além das Escolas Básicas Municipais Santa Rita, Melvin Jones, Concórdia e Natureza. As inscrições para a participação no projeto foram disponibilizadas a toda rede escolar municipal, abrangendo alunos de diferentes idades, turmas e séries. Pais e professores também são convidados a participar das atividades e contam com a apresentação de palestras sobre o tema.

O trabalho foi dividido em duas etapas. Na primeira, a sensibilização sobre a paz tem diálogos, música e contação de histórias da artista Meire Rosa, que traz uma adaptação do livro Alice no País das Famílias, de Adeilson Salles. Na segunda fase, que acontece durante o mês de outubro, o próprio escritor estará Concórdia para conversar com as crianças e jovens, apresentando o trabalho na literatura infanto-juvenil e incentivando a leitura, além de dar continuidade às atividades de promoção da paz.

Uma novidade para 2017 é a entrega de um presente a todos os participantes. Os alunos levam para casa um imã de geladeira com o símbolo do MVP e a frase “A paz na família começa em mim”. A iniciativa tem por objetivo estender a reflexão aos pais e demais familiares, reforçando o convite para a construção de relacionamentos de mais harmonia nos lares. Também são escolhidos os “Embaixadores da Paz”,representantes de cada turma que terão a responsabilidade de preservar a paz na escola, engajando os colegas durante todo o ano letivo.

Além da repercussão na comunidade escolar, o Movimento Você e a Paz também realiza palestras para a comunidade. Todos os anos, dois atos públicos oficializam a abertura e o encerramento das atividades, com apresentações que tratam de temas pertinentes a paz. Joaquim Bicca, presidente da Sociedade Espírita André Luiz (SEAL), deu início oficialmente ao cronograma de trabalho do MVP este 2017 falando sobre “A paz em mim” em palestra na SEAL.

Palestra “Diversidade, tolerância e paz”

O próximo evento será com o escritor Adeilson Salles, que irá se apresentar na noite de hoje, às 20h, na Fundação Municipal de Cultura. Ele vai falar sobre o tema “Diversidade, tolerância e paz”. A palestra é gratuita e não e necessário retirar ingressos. Na manhã desta quinta-feira, 26 de outubro, Adeilson participou do programa Mesa Redonda, da Rádio Aliança.

Na 12ª edição em Concórdia, o MVP tem por objetivo ser um instrumento de promoção da harmonia, da fraternidade e do e bem-estar social. O trabalho prossegue com abrangência crescente em toda comunidade, levando à frente o ideal do Movimento proposto por Divaldo Pereira Franco, o idealizador: mobilizar as pessoas, no sentido de transformá-las em agentes multiplicadores da paz, seja nas escolas, nas famílias e em qualquer relacionamento entre todos nós, irmãos.