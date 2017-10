A Associação Concordiense de Futsal venceu o Joaçaba no clássico regional pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense da Divisão Especial. A partida foi disputada na noite desta quarta-feira, dia 25, no Centro de Eventos. Com os 2 a 0 no marcador, o time do técnico Morruga foi a 39 pontos e lidera de forma isolada a competição.

Após um primeiro tempo bastante equilibrado, os gols da vitória saíram na etapa complementar. Pesk e Valença balançaram as redes para o time concordiense e consolidaram a vitória.

No próximo, dia 31, a ACF recebe a Chapecoense, no Centro de Eventos no fechamento do returno do competição.