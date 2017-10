Para empresa, carga de leite com formol e álcool etílico nunca entrou em seu parque fabril.

A empresa Tirol lançou nesta semana uma nota nos meios de comunicação para contestar a condenação ao pagametno de multa, aplicada pelo 16ª Vara Cível, do 2º Juízado de Porto Alegre, pela comercialização de produtos lácteos contendo formol e álcool etílico, entre outras irregularidades. A matéria foi publicada no site do Ministério Público Gaúcho nesta semana.

A empresa, em nota, faz questão de ressaltar que esse leite irregular jamais entrou no parque fabril de suas unidades.

“Esclarecemos que a TIROL não foi intimada de nenhuma sentença, seja ela de aplicação de multa ou de qualquer outro motivo. Se houver uma sentença, esta pode ser que trate de fatos ocorridos em 2013, com um leite cru que sequer foi internalizado, ou seja, o leite não entrou no pátio fabril da TIROL.



Pelo que foi divulgado pelo MP podemos identificar que na mesma sentença, consta o resultado das análises do Leite UHT Integral referente ao lote LV15AJ, coletado em 15.10.2013, que fora alvo de denúncia do Ministério Público, tendo o Fiscal Federal Agropecuário Juares Paes atestado que os produtos examinados “sempre estiveram conformes com a legislação em vigência”.



Parte dessa mesma sentença também descreve sobre os produtos da empresa, onde consta especialmente que “qualidades alimentícias não adulteradas e sem acréscimo de risco à saúde”, devem ser consideradas. Assim, se houver realmente alguma condenação a empresa vai recorrer.



Também é importante que fique esclarecido tratar-se de um leite cru que não tinha sido fabricado, sequer internalizado pela TIROL. Não há no processo nenhuma análise de produto final com inconformidade ou fora dos padrões, ao contrário, todo produto final analisado está em conformidade com a legislação vigente.



A TIROL comunica a todos os consumidores, parceiros e clientes que seus produtos passam pelos mais rigorosos padrões de controle de qualidade e reafirma com absoluta confiança que nenhum produto foi para mesa do consumidor com adulteração ou fraude.



Estamos e sempre estaremos à disposição de todos para qualquer esclarecimento e reforçamos que a TIROL está no mercado há mais de 40 anos pela seriedade e segurança alimentar. Nosso compromisso é manter a qualidade de todos os nossos produtos e, como sempre, honraremos com o que nos comprometemos”.