Semifinais acontecem no próximo mês.

Equipe de Seara classificada para a semifinal do Sub-14 da LCF

O Estadual Sub-14 da Liga Catarinense de Futsal vai chegando á sua semifinal. Na noite desta á Futsal conquistou a última vaga para as semifinais da competição.

A equipe de Jaraguá recebeu o Futsal SLO em Jaraguá do Sul e venceu pelo placar de 5 a 2 após empatarem em 2 a 2 na primeira partida.



Agora, o Jaraguá Futsal encara a APAF Guaraciaba com o primeiro jogo em Guaraciaba e o jogo de volta na cidade de Jaraguá do Sul. Na outra semifinal, a equipe do Futsal Seara recebe o Apach/CRC em Seara. O jogo de volta será em Chapecó.



Guaraciaba e Jaraguá devem se enfrentar já neste final de semana, enquanto que Seara e Apach no domingo dia 4/11.

(Fonte: Ascom/LCF)