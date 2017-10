O secretário da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa participou do ato de lançamento do programa e-Origem que permite aos consumidores, por meio da leitura digital de uma etiqueta, saber a origem de frutas, verduras e legumes cultivados em solo catarinense. Os consumidores também poderão ter acesso às informações através do celular. Para isto basta ter um leitor QR CODE no celular para realizar a leitura da etiqueta que vai estar colada na embalagem dos produtos.



Para aderir ao Programa, os produtores rurais devem se cadastrar no Sistema da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), onde irão inserir as informações sobre cada produto. Esse banco de dados irá gerar uma etiqueta que deve ser colada na embalagem. O cadastro não tem nenhum custo para os produtores.



Segundo o secretário Sopelsa, o novo sistema de rastreabilidade dos produtos é uma forma de valorização tanto dos produtores quanto dos próprios consumidores. “Já temos um sistema semelhante nas carnes, e agora inovamos ampliando o serviço para os hortifrutigranjeiros” destacou. Também presente no evento, o governador Raimundo Colombo destacou o extraordinário ganho de qualidade que a medida representa. “Com o e-Origem, já nos supermercados os consumidores poderão saber as informações de procedência de cada produto catarinense. É um grande avanço, um passo significativo, que vai permitir que os pequenos produtores tenham acesso ao mesmo mercado consumidor que os grandes produtores”, explicou Colombo.





e-Origem





O novo sistema da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) proporciona o registro da movimentação dos vegetais ao longo de toda cadeia produtiva, do produtor até o comércio. Além disso, facilita o monitoramento do uso de agrotóxicos nos hortifrutigranjeiros e atende a uma demanda dos consumidores, cada vez mais interessados em saber quem produz seus alimentos.

