Para o Deinfra, os trabalhos de construção do acesso da SC 467, entre Jaborá e Ouro, já estão em andamento. A afirmação é do presidente do órgão, Wanderley Agostini. Em entrevista ao Jornal Aliança desta quarta-feira, dia 25, Agostini destaca que as atividades já estão em andamento no sentido de dar continuidade aos trabalho no trecho de aproximadamente 33 quilômetros.

Agostini confirmou que a empresa Triunfo, vencedora do Processo Licitatório Internacional para continuar a obra, já mobilizou o maquinário e iniciou a montagem do britador no canteiro de obras. "Quando há essa mobilização da empresa, com o aluguel de um local para a sede do escritório, significa que os trabalhos já iniciaram", descreve.

Para o presidente do Deinfra, as licenças ambientais que norteiam essa obra também já estão todas liberadas.

A empresa Triunfo vence o processo licitatório para a construção desse trecho de aproximadamente R$ 33 quilômetros, ao valor de R$ 41,3 milhões. Os trabalhos são de continuidade de construção, já que a empresa Monte Adriano, que começou as obras no ano de 2013, teve o contrato rescindido por não cumprir os prazos.