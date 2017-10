Não há previsão para os trabalhos de revitalização da SC 283, entre Concórdia e Chapecó. Pelo menos é a afirmação do presidente do Deinfra Wanderley Agostini. Ele participou nesta manhã da reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional de Seara, no segundo maior município da microrregião.

Em entrevista ao Jornal Aliança desta quarta-feira, dia 25, Agostini ressaltou que o projeto executivo dessas melhorias já está pronto, restando apenas garantir os recursos através de financiamento, para o posterior processo licitatório dos trabalhos. "Seria uma irresponsabilidade minha falar em prazo. Cabe aguardar o resultado do financiamento", resume.

Por outro lado, Agostini destaca que os trabalhos de revitalização desta rodovia já começaram em dois lotes, que vão de Águas de Chapecó a Planalto Alegre e Planalto Alegre a Chapecó. "São no total seis segmentos. Os demais são de Chapecó a Arvoredo, Arvoredo a Seara, Seara a Arabutã e Arabutã a Concórdia", explica.

Conforme o projeto que foi discutido em 2014, além da melhoria da capa asfáltica, essa revitalização irá contemplar revisão de curvas, implantação de terceiras faixas, drenagem e melhorias na sinalização.