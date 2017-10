A Secretaria de Estado da Saúde autorizou na última semana o credenciamento pelo SUS de mais 15 leitos do Hospital Dr Isolde Dalmora, de Lindóia do Sul, para atendimento na modalidade cuidados prolongados. Essas novas unidades estão em processo de construção e devem ficar prontas até o mês de março do próximo ano.

Em entrevista ao Jornal Aliança desta quarta-feira, dia 25, o diretor da unidade hospitalar, Joércio Dalmora, falou que a próxima etapa será a aprovação por parte do Ministério da Saúde. Completa que "a obra de ampliação para novos leitos já está em andamento e deve ser entregue no primeiro semestre do próximo ano", destaca.

Dalmora acredita que, tão logo as obras encerrem, essa autorização nacional já esteja concedida e o atendimento pelo SUS nessa nova ala também possa ser iniciado. No local, além de novos 15 leitos, haverá uma ala geriátrica e uma área de lazer. Com essa ampliação o Hospital Isolde Dalmora ficará com 67 leitos.