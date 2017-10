Bancários são contra mudança no horário do comércio de Concórdia

Na manhã desta quarta-feira, dia 25, o presidente do Sindicato dos Bancários de Concórdia e Região, André Holdefer, realizou a entrega de uma moção contra o Projeto de Lei que altera o horário do comércio, que dispõe atendimento das 6h às 22h de segunda a domingo. O documento foi protocolado na Câmara de Vereadores.

O assunto foi amplamente debatido durante reunião da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito de Santa Catarina (Fetec) realizada na última terça-feira, dia 24, no auditório do Sindicato dos Bancários de Concórdia e Região. De acordo com Holdefer, a moção foi aprovada por unanimidade pelos dirigentes da Fetec.

O documento manifesta profundo repúdio e preocupação da categoria perante o projeto de Lei que altera o horário do comércio do Município. A Federação se posiciona contra a aprovação do projeto, porque, segundo a entidade, essa mudança não condiz com os direitos pertinentes aos trabalhadores e fere os direitos dos empregados.

A moção, que é assinada pelo coordenador da Fetec, Jacir Zimmer, ainda destaca que liberar o horário do comércio “deixa transparecer a falta de regras e limites aos lojistas e empresários desta cidade”. (Com informações da ASCOM do Sindicato dos Bancários).