Moradores do Frei Lency “convocam” reunião com autoridades

Famílias do Frei Lency, Concórdia, realizaram uma reunião na manhã desta quarta-feira, dia 25, no Bairro. O objetivo foi solicitar mais segurança ao local, que é alvo frequente de arrombamentos e furtos. Integrantes da Assistência Social da Prefeitura e o comando da Polícia Militar participaram do encontro.

Segundo os moradores, os ladrões estão agindo à noite e até durante o dia. Alguns proprietários já estão buscando outros bairros para morar. “Não tem mais condições, a bandidagem tomou conta e a gente não tem o que fazer. Precisamos da ação da Polícia, da Justiça e de quem possa nos ajudar, por isso fizemos este encontro e reunimos eles aqui”, solicita uma moradora que prefere não se identificar. “Estou de saída, não tenho como morar aqui, ele entram nas casas, furtam e ainda debocham da gente”, relata.

Outra moradora contou que também já foi alvo dos ladrões e pretende deixar o Frei Lancy. “Meu marido já está procurando outra casa. Temos medo de ficar aqui. A gente sabe que a Polícia não tem como ficar no Bairro 24 horas, mas do jeito que está, não temos como ficar, os ladrões usam drogas e entram de dia e à noite nas residências . Na minha casa entraram, levaram quase R$ 500,00 em perfumes, um notebook e sabonetes”, conta ela. “A gente sofre para ter a nossa casinha e quando consegue, ter que sair por causa dos ladrões, não é justo”, lamentou emocionada.

O tenente coronel Sérgio Vargas esteve na reunião e ouviu as reivindicações. De acordo com os moradores, ele explicou algumas situações e se comprometeu em aumentar o policiamento no local. Ainda na terça-feira a PM encaminhou nota à imprensa adiantando que rondas e abordagens seriam intensificadas no Frei Lency.