Idosa fica levemente ferida em acidente no Trevão do Irani

Uma idosa ficou levemente ferida em uma colisão entre carro e caminhão, ocorrido no começo da manhã desta quarta-feira, dia 25, no trevão do Irani. O fato envolveu uma Hillux, placas de Florianópolis e uma carreta, que acabou evadindo-se do local.

No carro da Capital do Estado, o motorista de iniciais N.J.K, de 74 anos, escapou ileso. A carona, de iniciais Z.A.K, de 75 anos, foi socorrida com um ferimento na região da cabeça. Ela foi conduzida ao Pronto Atendimento Médico de Irani para avaliação pelo Corpo de Bombeiros Voluntários.