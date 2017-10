Guzzatto permanece na presidência do Galo do Oeste por mais um mandato

O atual presidente do Concórdia Atlético Clube, Jonas Guzzatto, permanecerá por mais dois anos a frente do Galo do Oeste. Ele foi reconduzido para a função durante Assembleia do clube, realizada na noite da segunda-feira, dia 23, em Concórdia. Com isso, Guzzatto acumulará o terceiro mandato a frente do CAC.



Além de Guzzatto, o Conselho Executivo do Galo do Oeste passa ter o advogado Deives Ayroso como vice-jurídico; o empresário Gilberto Ganzer, vice de futebol e o também empresário Neri Menegatti, como vice-presidente Administrativo e Financeiro.



Por outro lado, também houve eleição para o Conselho Deliberativo./ A composição deste grupo tem no nome do empresário Gilberto Coldebella como presidente. Ele permanece na função. O primeiro vice-presidente é Vanduir Martini; o segundo vice é Márcio Dalla Costa e o terceiro, Losivânio de Lorenzi.

A Assembleia do Concórdia Atlético Clube, que sempre era realizada no mês de dezembro, foi antecipada por causa da necessidade da preparação do clube para entrar na série A do Campeonato Catarinense.