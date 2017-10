O Município de Lindóia do Sul, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte está com inscrições abertas, até o dia 31 de outubro, para professores de ensino médio nos anos iniciais, educação infantil, educação física, inglês e música para atuação no ano letivo de 2018.



Os salários são de R$1.372,22 e R$ 1.149,40, dependendo da habilitação do candidato e vale alimentação no valor de R$200,00. A jornada semanal de trabalho poderá variar de 10 a 20 horas semanais, de acordo com as necessidades letivas.



As provas serão realizadas no dia 12 de novembro de 2017, com início às 14h no Núcleo de Educação Ottaviano Nicolao, no Bairro Amizade.



O Valor da inscrição é de R$ 50,00 e poderá ser realizada exclusivamente pela internet, onde está disponível também o edital, no link: http://amauc.listaeditais.com.br/edital/aberto-para-inscricao/1258/processo-seletivo-prefeitura-municipal-de-lindoia-do-sul-022017

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Ascom/Prefeitura de Lindóia do Sul)