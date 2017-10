A equipe da Associação Atlética Universitária estreou com vitória nos Jogos Universitários Brasileiros, que estão acontecendo em Goiânia, Goiás. O time concordiense venceu o FAR, do Piauí, por 37 a 16 nesta terça-feira, dia 24. A equipe do técnico Alexandre Schneider enfrenta o Unipe, da Paraíba, às 9h desta quarta-feira e o Fate, do Ceará, na quinta.