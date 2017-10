Carreta de Xavantina tomba no Paraná

Uma carreta, com placas de Xavantina, tombou no interior do Paraná nas últimas horas. O fato aconteceu na PR 483, nas proximidades de Francisco Beltrão. O veículo estava carregado de soja e, conforme o motorista, teria feito um movimento brusco para desviar de outro caminhão que fazia uma ultrapassagem forçada e evitar a colisão frontal. Conforme o site Ronda Policial, ninguém se feriu neste acidente.