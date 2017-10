O Corpo de Bombeiros e o SAMU de Campos Novos deslocaram-se por volta das 22h50 desta segunda-feira (23), até a BR-282, para atender um acidente de trânsito. No local foi constatada uma colisão frontal entre o veículo Renault Sandero placas de Dois Vizinhos – Paraná, conduzido por J. D. P. E. de 24 anos, o qual foi atendido pelas guarnições e conduzido ao hospital pela equipe do SAMU e um caminhão Ford Cargo 816 placas de Lages, conduzido por F. S. d. A. de 29 anos, tendo como caronas B. C. K. de 27 anos sendo atendidos e conduzidos ao hospital Doutor José Athanásio pelos bombeiros e o outro carona o V. P. de 47 o qual não se feriu e permaneceu no local. O trânsito ficou lento em ambos dos dois sentidos, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local orientando o trânsito.

(Fonte: Rádio Cultura/Campos Novos)