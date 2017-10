Fato foi registrado na noite do domingo e Boletim de Ocorrência foi feito nesta semana.

Bovino é furtado e abatido no interior de Piratuba

Um bovino foi furtado e abatido na noite do último domingo, dia 22, entre 22h e 23h no Distrito do Uruguai, interior de Piratuba. O fato foi registrado junto a Delegacia de Polícia. A rádio Piratuba acompanhou os trabalhos.



O proprietário informou que o animal era manso e utilizado para o trabalho na roça,sendo que pesava aproximadamente 250 quilos. Foram achados em um local da propriedade a cabeça, patas e vísceras.

A polícia civil assumiu o caso e pede auxílio da população que qualquer atitude suspeita, como alguém com marca de sangue nas roupas ou vendendo carne muito abaixo do valor de mercado. Nesses casos a polícia deve ser informada.

(Fonte: Rádio Piratuba)