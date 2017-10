Com objetivo de saber a trafegabilidade pela SC-150 entre Capinzal e Piratuba, o DEINFRA (Departamento Estadual de Infraestrutura) contratou uma empresa de Florianópolis que desde o começo da manhã desta terça-feira (24) está realizando uma pesquisa nas proximidades do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro, em Engenho Novo.

Segundo Luciano Daventura de Souza, supervisor da empresa DBA Tecnologia, o trabalho consiste em saber a origem, destino, motivo da viagem e frequência que os veículos cruzam pela rodovia, sendo carros de passeio, caminhões, ônibus e motociclistas. No caso dos caminhões está sendo coletado ainda o tipo da carga transportada e o peso.

Souza destaca que pesquisa se estende até a próxima quinta-feira (26) no horário das 7h às 19h e conta com 8 colaboradores e apoio da Polícia Militar Rodoviária que está controlando o trânsito. O profissional acrescenta que por se tratar uma rodovia com pouco espaço para refúgio se pede a atenção dos motoristas que cruzarem pelo trecho nestes três dias.

As informações coletadas serão posteriormente repassadas ao Deinfra e, acredita-se, que servirá de base para futuro projeto de recuperação da rodovia que liga Capinzal e Piratuba.

(Fonte: Rádio Capinzal)