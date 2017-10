A família do jovem Luís Fernando Dias Rodrigues de Oliveira, de 20 anos, continua à procura do rapaz. Ele está desaparecido desde a madrugada de sábado, dia 21, e segundo a irmã, não há muitas pistas do paradeiro. Ele participou de um evento em uma casa de shows no centro de Concórdia e foi visto pela última vez por volta das 04:30h.

A Polícia Civil está fazendo as investigações e já tem imagens de câmeras de segurança de locais por onde Luís Fernando teria passado. A família também tem informações de que ele pode ter se envolvido em uma briga depois do evento. “A última vez que ele foi visto, estava em frente ao local da festa e algumas pessoas teriam visto ele com um corte profundo na cabeça”, conta a irmã, Bruna Oliveira. “Já consultamos no Hospital se houve algum atendimento, mas ele não passou por lá”, relata.

Outra informação que chegou aos familiares é a de que Luís Fernando teria sido visto em Erechim, em um shopping, mas Bruna comenta que não era ele. “Já tivemos acesso às câmeras do local. O rapaz que aparece é bem parecido, mas infelizmente não era ele”, lamenta ela.

Luís reside com a família na Rua Romano Anselmo Fontana e nunca havia desaparecido. Ele é magro, tem 1,84 de altura e saiu de casa com uma camisa gola polo e calção xadrez.

Qualquer informação pode ser repassada à Polícia, através do 190, ou para a família, pelo telefone 9 9975 5032.