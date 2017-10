A ACF, líder da Divisão Especial do Campeonato Catarinense joga hoje à noite em casa, contra o Joaçaba Futsal. O clássico inicia às 20:15 no Centro de Eventos de Concórdia. Os ingressos custam R$ 10,00 e R$ 5,00 para estudantes e mulheres.

A partida é válida pela penúltima rodada do returno da competição. A ACF está em primeiro lugar com 36 pontos. O Joaçaba aparece em quarto lugar com 27. “Conhecemos algumas particularidades do time deles, como a marcação individual e forte e trabalhamos com foco nisso, para podermos fazer o nosso jogo”, conta o técnico Morruga, da ACF. “Nós queremos a vitória, queremos nos manter na liderança e eles também vem para fazer um bom resultado, eles estão em quarto e querem a terceira colocação, então sem dúvidas teremos um grande jogo”, garante ele.

Os visitantes vão jogar com o time completo, já o Concórdia tem um desfalque. Guilherme não entra em quadra, para cumprir suspensão.