Famílias do Bairro Frei Lancy, de Concórdia, estão preocupadas com os furtos praticados no local. De acordo com os moradores, ladrões invadem as casas com frequência. Os proprietários acreditam que os furtos estejam relacionados com o consumo de drogas e pedem que a Polícia intensifique as rondas no Bairro.

Um morador, que prefere não se identificar, conta que os casos estão acontecendo à noite e também durante o dia. “Uma vez furtavam as casas à noite e agora estão com tanta ousadia que estão invadindo também de dia. A Polícia tem feito rondas e tentado combater, mas se não intensificar e tomar providências, o Bairro vai parecer a Cracolândia ou uma favela”, relata ele.

O morador lamenta as condições do Bairro e diz que as famílias estão com medo. “São pessoas simples que moram aqui e teria tudo para ser um dos melhores Bairros de Concórdia. Infelizmente, em função destes furtos e do consumo de drogas, é um dos piores. As famílias têm medo de agressão, à noite é possível ver os grupinhos bebendo e se drogando”, registra.

Em nota encaminhada à imprensa, o comando do 20º Batalhão da Polícia Militar informou que está intensificando o trabalho no Frei Lency, com rondas e abordagens. “Diante das reclamações de moradores do Bairro Frei Lency, em respeito à segurança no local, o comando do 20ºBPM/Fron informa que está sendo intensificado o policiamento no Bairro, com rondas e abordagens.Registra-se a importância das denúncias, que podem até ser anônimas, para que a Polícia Militar consiga identificar mais rapidamente as ocorrências e os criminosos, restabelecendo a tranquilidade no local”.