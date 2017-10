Não há prazo para entrega e existe a possibilidade da Prefeitura não aceitar a obra do jeito que ela se encontra.

Ao que tudo indica, a novela da Tancredo Neves vai continuar. A Prefeitura de Concórdia, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras, constatou novos problemas na pavimentação asfáltica e agora não há um prazo definido para a entrega oficial da primeira parte da revitalização, que havia sido concluída ainda no fim do ano passado. A informação é do secretário Municipal de Urbanismo e Obras de Concórdia, Wágner Simioni.



Em entrevista ao Mesa Redonda desta terça-feira, dia 24, Simioni informou que, depois de constatado esses novos problemas em trechos da extensão que foi revitalizada, o Executivo já fez o contato com a empresa que fez a obra para buscar uma justificativa e um prazo foi concedido para respostas.



Esse problema é mais um capítulo que norteia a obra de revitalização da primeira parte da Tancredo Neves, cujos trabalhos iniciaram no começo de 2016. Desde a finalização dos trabalhos no fim do ano passado, problemas de infiltração e que interferem na qualidade e na durabilidade da pavimentação, foram constatados. Em alguns trechos, a massa asfáltica chegou a ser substituída.

Simioni destaca a Administração Municipal está avaliando se vai, ou não, aceitar a obra do jeito que ela se encontra. "Ela está apresentando problemas crônicos e esperamos que haja o melhor desfecho possível", afirma Simioni.



O investimento nesse trecho de pouco mais de 1,3 KM da revitalização da Tancredo Neves foi de R$ 2,2 milhões. O projeto de revitalização contempla todos os sete quilômetros da via, até o trevo da BR 153. Os trabalhos serão realizados em várias etapas.

Attilio Fontana



Sobre a revitalização da Attilio Fontana, o secretário Municipal de Urbanismo e Obras, Wágner Simioni, destaca que o Executivo está encaminhando a nova licitação do projeto para o muro de contenção, que será edificado no terreno cedido pela BRF. Como já amplamente informado, por falta de rocha no solo, o empreendimento por gabiões não foi possível neste local, o que demanda um novo estudo. "Solicitamos isso à empresa responsável pelo projeto, a Bauer, mas o prazo estourou e vamos cobrar na Justiça às custas de um novo projeto e uma nova licitação será realizada", finaliza.