Apenas uma pessoa ficou ferida em uma saída de pista, envolvendo um ônibus na BR 282, entre Irani e Ponte Serrada. O fato foi registrado no fim da noite da segunda-feira, dia 23. Envolveu um coletivo da cidade de Erechim, com 32 pessoas.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionado para atender a ocorrência e no local fez atendimento à todas as vítimas e um homem, de iniciais A.R.T, de 50 anos, foi levado para atendimento médico no Pronto Atendimento Médico de Irani, com suspeita de fratura no nariz.

Conforme informações do motorista, o veículo levava os passageiros para Foz do Iguaçú e ele perdeu o controle de direção nas proximidades de uma ponte.