A Prefeitura de Concórdia está trabalhando na elaboração de projetos para fazer asfalto em 43 ruas. Na manhã desta terça-feira, 24 de setembro, o secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni, participou do programa Mesa Redonda, da Rádio Aliança, e divulgou essa informação. Segundo Simioni, para pavimentar essas vias o Município vai buscar um financiamento de R$ 12 milhões junto ao governo federal.

O secretário comenta que as 43 ruas já estão cadastradas no programa “Avançar Cidades”, que contempla obras de mobilidade urbana. “Para enquadrar as ruas de bairros nesse programa tivemos que fazer algumas modificações nos projetos. Uma delas é a construção dos passeios, o que não era feito antes”, detalha Simioni. Se o financiamento de R$ 12 milhões for liberado, a Prefeitura de Concórdia terá prazo de 20 anos para pagar, com quatro anos de carência para iniciar esse pagamento.

Neste pacote de 43 ruas estão incluídas as sete ruas que tiveram o edital de licitação suspenso no mês de maio. Também está nessa lista a pavimentação asfáltica que fará a ligação entre os bairros, que é um critério que favorece a aprovação do financiamento. Simioni ressalta que todos esses projetos estão sendo elaborados pela equipe de engenharia da prefeitura. “Não contratamos nenhum projeto”, enfatiza o secretário.

Principais ruas a serem pavimentadas neste pacote

- Guaicurus (bairro Itaiba);

- Auri Pereira da Costa (Guilherme Reich);

- Gilmar José Ampese (Loteamento Frei Lency);

- Silvino Ciarini e Jairo Goss (bairro da Gruta);

- Rua das Enseadas (bairro Natureza);

- Theresa Vanzo (Poente do Sol);

- Catarina Mafessoni (bairro da Gruta, ligação com o SC 283, próximo ao trevo de acesso a Presidente Kennedy);

- Saul Piloni (ligação entre o bairro Imigrantes e o Loteamento Portinari);

- Leônidas Fávero (região do Loteamento Detofano que faz ligação entre o bairro Jardim e a rua Fioravante Massolini, acesso ao Contorno Viário Norte);

- Prolongamento da Rua Victor Sopelsa (próximo à UnC, que faz ligação com a SC 283).

Outros projetos

O Município também vai tentar cadastrar no programa “Avançar Cidades” a contratação da elaboração do projeto para o Contorno Sul, que ligará o centro à BR 153, passando pela SC 390. Além disso, estão nos planos a revitalização do calçadão e das escadarias da Vila União e de acesso ao bairro Vista Alegre. O financiamento para isso seria de aproximadamente R$ 5 milhões.

Quando as obras vão iniciar?

O secretário de Urbanismo e Obras explica que neste ano ainda não foi realizada nenhuma nova obra de pavimentação porque a lei que define a cobrança da contribuição de melhorias está em fase de revisão. A expectativa é que a legislação alterada seja enviada para análise e votação dos vereadores no decorrer de novembro. Segundo Simioni, se a nova lei for aprovada, a intenção é republicar o edital das sete ruas em dezembro.