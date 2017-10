Objetivo é obter recursos do Programa Avançar Cidades, do Governo Federal.

O prefeito de Seara, Edmilson Canalle, cumpriu agenda em Brasília na última semana. Na Capital Federal, ele entregou uma série de projetos, que somados podem significar investimentos de R$ 16 milhões ao município.



Em entrevista ao Primeira Hora da Rádio Aliança, o prefeito de Seara, Kiko Canalle, explicou que todos esses projetos já estão cadastrados e foram definidos nos últimos dois meses e estão inclusos dentro do Programa Avançar Cidades, do Governo Federal. Todos eles contemplam a mobilidade urbana, pavimentação, saúde, equipamento para a agricultura e reabertura de estradas.



Para Canalle, ainda não há garantia de liberação de recursos, mas os projetos existem e foram cadastrados. "Agora há um trabalho com senadores e deputados para o encaminhamento desses projetos", explica.



O Programa Avançar Cidades é uma iniciativa do Ministério das Cidades, para as áreas de mobilidade, habitação, saneamento e regularização fundiária. O orçamento previsto é de R$ 2,2 bilhões e pretende atender os menores municípios do pais, dividindo-os em três grupos: menos de 50 mil habitantes, até 250 mil e acima de 250 mil.