Desde o ano de 2002 o Brasil dedica o mês de outubro à realização de ações de diversos órgãos e entidades que intensificam os esforços pela detecção precoce do câncer de mama e de colo do útero. Em Concórdia as ações serão intensificadas nesta semana.

No último sábado, a unidade sanitária e as estratégias de saúde da família ficaram abertas o dia todo e foram realizadas 156 coletas de material para fazer o exame preventivo. Amanhã, dia 25 de outubro, o atendimento na unidade sanitária será esticado até as 21h. A enfermeira responsável pela unidade sanitária, Mara Sampaio, diz que haverá coleta de material para fazer o exame preventivo, atualização da caderneta de vacinas e testes rápidos.

A programação maior ocorre no próximo sábado, 28 de outubro, na Rua Coberta. O evento vai focar a saúde das mulheres e dos homens, já que em novembro as campanhas de prevenção são focadas no público masculino. Haverá ações voltadas aos cuidados com a saúde, atividade física, beleza e atrações culturais. A programação é gratuita e vai começar a partir das 7h30. Mais de 20 entidades estão apoiando essa iniciativa.