O CSA do Alagoas, onde joga o goleiro concordiense Dalton Munaretto, é o campeão da série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. No segundo jogo da final, o time alagoano empatou em casa e sem gols com o Fortaleza, no fim de semana e assegurou o título. No primeiro jogo, em Fortaleza, o CSA havia vencido pelo placar de 2 a 1. Além do título, o CSA está garantido na série B do próximo ano.