Depois de definir os cinco eixos estratégicos que serão potencializados, o programa Cidade Empreendedora chega à fase dos seminários específicos de cada setor. As áreas apontadas pelos participantes como prioritárias foram Agronegócio, Tecnologia da Informação e Inovação, Comércio e Serviços, Indústria Têxtil e da Moda e Indústria Metal Mecânica e Bens de Capital.



O primeiro seminário será o do setor do agronegócio, marcado para esta terça-feira, dia 24 de outubro, a partir das 8h no Senac. O consultor credenciado ao Sebrae/SC Fiorindo Fontana, que conduzirá os debates explica que é um momento decisivo para o município. “Nos seminários, refletivos, avaliamos e projetamos o futuro das atividades consideradas estratégicas. É fundamental a participação dos representantes de todos os setores para que possamos entender as necessidades de cada um, buscar soluções e alternativas para que possam contribuir ainda mais com o desenvolvimento de Concórdia”.



O programa Cidade Empreendedora está inserido no Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal (PEDEM), que contempla várias ações. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Concórdia, Carlos Ernani Bomm diz que através dos seminários o poder público pode buscar na sociedade as informações que necessita para uma atuação mais eficaz. “O objetivo é fazer com que os setores se sintam participantes e possam nos auxiliar com informações e decisões visando à melhoria de vida da nossa população”.



Cronograma

No dia 25/10, reúnem-se os representantes do setor de Tecnologia da Informação e Inovação. O seminário do setor de Comércio e Serviços será no dia 07/11. No dia 08/11 ocorrerá o do setor Têxtil e Indústria da Moda e no dia 09/11, o do setor de Metal Mecânica e Bens de Capital.

Cidade Empreendedora



Lançado em julho o Programa Cidade Empreendedora é promovido pelo Sebrae/SC em parceria com a Prefeitura e busca desenvolver e implantar estratégias para fomentar o desenvolvimento econômico. A entidade disponibiliza metodologias, instrumentos e expertise nos aspectos estratégicos a serem potencializados. “Com a colaboração, o talento e a proatividade de todos certamente conquistaremos o desenvolvimento sustentável. Além do agronegócio,

Concórdia tem alguns segmentos econômicos que são considerados diamantes e precisam ser lapidados”, afirma o coordenador regional oeste do Sebrae/SC Enio Albérto Parmeggiani.



Entre as ações que estão sendo desenvolvidas estão a estruturação da Sala do Empreendedor, que prestará diversos serviços a micro e pequenos empresários, a desburocratização e a melhoria nos processos de compras governamentais.

