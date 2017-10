Somar, diminuir. Multiplicar, dividir. Essas ações básicas da matemática podem ser o início de uma grande e revolucionária experiência da ciência. A matemática está em tudo e é a grande estrela da ciência, inserida em muitas etapas da pesquisa, dos experimentos. Assim, o tema ganhou destaque neste ano durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e será apresentado por todo o Brasil pelas instituições de ensino e pesquisa. É o caso da realização da terceira edição do Dia de Campo da Ciência, que ocorre de 24 a 26 de outubro, na sede da Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia/SC.



O evento é voltado para estudantes do ensino fundamental, em especial de 5º e 6º ano, das escolas do Alto Uruguai Catarinense. O objetivo é mostrar a ciência presente no dia-a-dia de toda a sociedade de uma maneira mais dinâmica, em forma de estações, levando em conta o tema proposto pela SNCT. "Nossa missão inclui aproximar cada vez mais o público estudante para a abordagem da ciência e da pesquisa. E, tratar as questões de maneira prática é a forma mais tranquila de fazer isso. Os alunos precisam de exemplos práticos, repassados com entusiasmo", explicou a chefe geral da Unidade, Janice Zanella, que é uma das incentivadoras do evento.



A realização do evento é da Embrapa Suínos e Aves que conta com a parceria do Consórcio Lambari, Comitê do Rio Jacutinga e Contíguos, Centro de Divulgação Ambiental Usina Hidrelétrica Itá - CDA e Equipe Co-Gestora do Parque Estadual Fritz Plaumann - ECOPEF. O evento neste ano também conta com o apoio do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF (Seção Local) e da empresa Gelnex.





Dinâmica - O Dia de Campo da Ciência será realizado em três dias, pela manhã e à tarde, atendendo às escolas conforme o agendamento prévio realizado em agosto. A dinâmica inclui a apresentação de conteúdo em forma de estações, com instrutores. Ao chegar à Embrapa Suínos e Aves, os alunos serão recebidos por monitores e encaminhados para o Auditório Gralha Azul, onde receberão as boas-vindas e instruções para as atividades. Em seguida, eles seguem para as estações. No fim das cinco estações os grupos recebem o lanche, que neste ano tem a contribuição da Gelnex e do SINPAF, e retornam para os ônibus.





Estações - As cinco estações abordam a matemática dentro de temas específicos: laboratório, suinocultura e avicultura e meio ambiente. Na estação da Ciência nos Laboratórios será explorada a técnica de extração de DNA e de experimentos de análises físico-químicas. Já, na estação da Ciência na Avicultura e Suinocultura os alunos serão levados a conhecer como a matemática está inserida na produção de suínos e aves. Para falar do meio ambiente serão montadas três estações. Na estação coordenada pelo Consórcio Lambari os estudantes conhecerão a matemática na educação ambiental, tendo como pano de fundo a produção de mel. O CDA Itá irá abordar a biometria ambiental, mostrando técnicas de identificação e dados em árvores. O Comitê do Rio Jacutinga falará sobre a questão do lixo e atuará com contação de história.





Abertura - A abertura oficial ocorre na manhã da terça-feira, às 8h30, com a presença de representantes da Embrapa e das instituições parceiras e apoiadoras.

(Fonte: Monalisa Leal Pereira/Ascom/Embrapa Suínos e Aves)