Objetivo do clube no próximo ano é conquistar o direito de disputar a série D do Campeonato Brasileiro de 2019.

O Concórdia Atlético Clube para o ano de 2018 começa a tomar forma. A direção do Galo do Oeste confirmou a renovação de contrato com o treinador Mauro Ovelha para a disputa da série A do Campeonato Catarinense. O contrato foi assinado na tarde desta segunda-feira, dia 23 e a apresentação oficial se deu em coletiva de imprensa, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.

Ovelha foi o comandante na campanha do título da série B do Campeoanto Catarinense de 2017. Durante sua fala, ele fez questão de ressaltar a vontade de permanecer no clube para o próximo ano. Destaca que a manutenção da comissão técnica desse ano e o encaminhamento na renovação de contrato com pelo menos 14 jogadores que estiveram no elenco campeão da segundona foram determinantes para a sua permanência. "O objetivo para o próximo ano é estar na série D do Campeoanto Brasileiro em 2019" confidencia Ovelha.

O presidente do Concórdia, Jonas Guzzatto, também comemorou o desfecho da negociação e aposta também na manutenção do grupo de jogadores e início dos trabalhos no segundo semestre do próximo ano. "A ideia é trabalhar com um grupo de 24 a 26 atletas. Alguns teremos que buscar no mercado conforme a exigência da série A", diz.

Por fim, o diretor de futebol do Concórdia, Jaciel Segala, afirma que a renovação de contrato está praticamente encaminhada com 14 atletas do atual elenco. Dois deles já assinaram contrato e já são jogadores do Concórdia para o próximo ano, o meia Paulinho e o lateral Thales.