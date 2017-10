Colisão e danos materiais no trevão do Irani

Apenas danos materiais foram registrados em uma colisão entre carro e caminhão, no trevão do Irani. O fato foi registrado por volta das 16h20 desta segunda-feira, dia 23. As duas ocupantes do Ecoesport, placas de Curitiba, não se feriram. O caminhoneiro também escapou ileso deste acidente.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionado para atender a ocorrência, mas ninguém precisou ser conduzido ao Pronto Atendimento Médico.