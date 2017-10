“Nesta edição vamos apenas assistir o Carnaval de Concórdia”. A afirmação é do presidente da Escola de Samba Império Guerreiro, Cleimar Fantin, que confirmou ao Jornalismo da Aliança, nestaterça-feira, dia 24, que a agremiação não vai para a avenida em 2018. Segundo ele, a decisão foi tomada durante o final de semana em reunião com demais membros da diretoria. Os motivos são o pouco tempo para a organização, a desistência da Liga das Escolas e o recurso repassado pela Prefeitura, considerado baixo pelos integrantes da Império.

Na última semana as Escolas Matriz do Samba e Unidos da Alegria confirmaram que o Carnaval de Concórdia será realizado. O principal impasse era a questão de organização. A Liga das Escolas desistiu de organizar após receber a informação de que a Prefeitura só auxiliaria com recursos para a premiação das Escolas e estrutura. As agremiações queriam que a Administração montasse uma comissão, mas isso não aconteceu. A Império Guerreiro ficou de definir e agora se posicionou. “Conversamos e entendemos que com as circunstâncias apresentadas é melhor recuarmos nesta edição. Não teremos tempo suficiente para correr atrás de mais recursos e ainda organizar essa parte que a Liga organizava. Nós temos que cuidar da Escola, tem muita coisa que precisa ser feito para colocar a agremiação na avenida com qualidade. Neste momento optamos por ficar fora”, explica Fantin.

O presidente da Império também relata que a demora da Prefeitura em se posicionar sobre os recursos e o valor anunciado, também contribuíram para a decisão. “A gente aguardava uma resposta desde fevereiro para saber quanto viria da Prefeitura, pois isso nos dá uma base de quanto temos que investir e quanto devemos buscar fora, mas essa resposta veio agora, recentemente, aí fica difícil, temos pouco tempo para conseguir patrocinadores. E a expectativa era de que o valor fosse maior do que o anunciado. A verba para o Carnaval é para o Carnaval, não pode ser usado em outras coisas, por isso acreditávamos que o apoio da Prefeitura poderia ser maior”, argumenta Fantin. “Nesta edição vamos apenas assistir o Carnaval de Concórdia e aplaudir as outras duas Escolas, que estão se esforçando muito. Vamos nos preparar para voltar no próximo ano”, afirma ele.

A Fundação de Cultura já anunciou que vai apoiar o Carnaval fornecendo a estrutura do Parque de Exposições, arquibancadas, iluminação e som, além de R$ 75 mil para a premiação das Escolas e manteve a posição de que não vai criar comissão para organizar o evento.