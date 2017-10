A Polícia Militar de Seara foi acionada no sábado, 21, para atender ocorrência de ameaça com facão. O fato foi registrado no bairro Padre Lídio, em Seara.

A vítima relatou que foi ofendida e ameaçada pelo autor, um homem de 23 anos, que já não estava mais no local.



Depois disso, a PM foi acionada duas outras vezes para retornar ao local e os policiais também foram ofendidos e ameaçados pelo homem.



Foi necessário o uso progressivo da força para conter o indivíduo que apresentava sinais de embriaguez.



Preso em flagrante foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia juntamente com o facão utilizado para ameaçar.

(Fonte: PM de Seara)