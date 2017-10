Clubes que caíram foram definidos com a rodada do fim de semana.

Definidos os rebaixados da série A do Interiorano

Linha Oito de Maio, São Cristóvão, São Geraldo, Presidente Juscelino, Cachimbo e Linha São Paulo são as equipes rebaixadas para a série B do Campenato Interiorano para o ano de 2018. A definição das equipes que caíram ocorreu na rodada do fim de semana, que fechou a primeira fase da série A.



Linha Oito de Maio, São Geraldo, Cachimbo e Linha São Paulo ficaram em último lugar dentro de suas chaves. Já São Cristóvão e Presidente Juscelino ficaram como os piores na quarta colocação.