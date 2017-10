Uma carreta da empresa Mello e Dickel Transportes de Concórdia, que estava carregada com maçã e alho, foi roubada no início da madrugada de sexta-feira, dia 20, na cidade de Estiva, MG. Bandidos armados renderam o motorista enquanto ele dormia em um posto de combustível. Ele ficou em poder dos ladrões por mais de sete horas, mas foi libertado sem ser agredido. A carreta já foi recuperada, mas o cavalinho ainda não e o prejuízo é de cerca de R$ 250 mil.

De acordo com um dos proprietários, Dilair Mello, o assalto aconteceu por volta de meia noite. “Os bandidos quebraram o vidro do caminhão com uma pedra enquanto o condutor descansava. Ele foi rendido, amordaçado e levado para a mata, a 20 quilômetros do local do assalto. Ele ficou amarrado até as 07h, junto com outro motorista, que também havia sido assaltado”, conta. “Por sorte não machucaram o motorista, ele está bem e já está em Concórdia”, destaca Mello.

A carreta, com a carga intacta, foi abandonada em Campinas SP, na Via Anhanguera, a cerca de 200 quilômetros do posto de onde foi roubada. Já o cavalinho, um Scania R440, 2013, ainda não foi localizado. O caminhão é branco e tem placa MLD 4840.

Mello acredita que o caminhão tenha sido roubado para desmanche e comércio de peças. “Pelo papo que o motorista ouviu dos bandidos, acreditamos que seja isso. Eles diziam que iam libertar ele entre 07h e 08h da manhã, e que aí teriam tempo para mexer no caminhão”, detalha. “Pelo histórico de caminhões roubados naquela região, temos pouca esperança de recuperar”, lamenta. “Infelizmente muitas transportadoras alimentam este mercado. Procuram peças mais baratas e aí acabam fortalecendo o roubo de caminhões”, ressalta o proprietário.

