Um acidente de trânsito por pouco não teve consequências mais graves nesta manhã na BR-282, em frente ao CPJ, em Joaçaba.

Um veículo que estava parado na fila formada pelas obras que estão em andamento na rodovia foi atingido por um caminhão, placas de Lindóia do Sul, que fazia o sentico Catanduvas/Joaçaba. Com o impacto do caminhão, um Astra com placas de Jaborá foi projetado para frente e acertou outros dois veículos parados a sua frente.

O Corpo de Bombeiros deslocou equipes até o local, mas felizmente ninguém se feriu. Os danos no Astra foram grandes.

Em função das obras, há ao menos dois pontos de bloqueio na BR-282 em Joaçaba nesta segunda-feira, por isso a Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas redobem a atenção neste trecho.

