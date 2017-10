Estão abertas, até na quinta-feira, dia 26, as inscrições para o Processo Seletivo da Prefeitura de Arabutã, que objetiva contratação de profissionais na área da educação, em nível médio e superior. São 34 vagas disponíveis e os salários variam de R$ 548,31 a R$ 1.78,00 dependendo da função.

As inscrições devem ser realizadas no site www.amauc.org.br, por meio do formulário eletrônico que está disponível. A taxa é de R$ 40,00 e R$ 60,00

Em nível médio, são oportunidades para Agente de Creche e Auxiliar de Sala, cuja carga horária é de 20h e 40h semanais. Já para estudantes de nível superior ou já graduados, há vagas para professor nas áreas de Educação Infantil e Séries Iniciais, Educação Física, Artes, Letras/Língua Estrangeira - Alemão e Informática. A carga horária é de 10 e 20h semanais.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 12 de novembro de 2017, haverá também avaliação de títulos.