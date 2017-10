Fato foi registrado no centro de Concórdia.

PM flagra jovem com entorpecente

A Polícia Militar de Concórdia flagrou um jovem com entorpecente. O fato foi registrado na noite do sábado, dia 21, na Doutor Maruri. A PM chegou até ele por denúncia anônima, dando conta de que um jovem teria abandonado uma barra de ferro, no estacionamento de uma empresa.



Durante abordagem, foi identificado uma rapaz de iniciais S.V.M.C, de 19 anos. Em busca pessoal foi encontrado um tablete de maconha e outros objetos como corrente, relógio feminino e um punhal.



O rapaz esclareceu a origem dos objetos, mas um Termo Circunstanciado foi feito pela posse de drogas.