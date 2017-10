Um repasse de cheque furtado em estabelecimento comercial movimentou a Polícia Militar de Concórdia no fim de semana. O fato foi registrado na tarde do sábado, dia 21, em um mercado localizado na rua 29 de Julho.



De acordo com a proprietária do estabelecimento, um homem teria feito compras no valor de R$ 43,00 e repassado o cheque no valor de R$ 108,00. Uma pessoa que estava no local alertou a empresária de que o cheque poderia ter sido furtado. Em contato com o proprietário do cheque, houve confirmação do fato.



A PM realizou rondas, mas não localizou o suspeito.